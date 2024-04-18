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Galatasaray'ın eski futbolcusu Luyindama'dan transfer itirafı: Tottenham ve Aston Villa...

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#Galatasaray#Luyindama#Transfer
Galatasarayın eski futbolcusu Luyindamadan transfer itirafı: Tottenham ve Aston Villa...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

Galatasaray'ın aralık ayında kontratını feshettiği Christian Luyindama transfer itirafında bulundu.

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Galatasaray'a 31 Ocak 2019 tarihinde transfer olan ve aralık ayında sözleşmesi feshedilen Christian Luyindama, yaşadığı sakatlık sonrası Premier Lig'e imzasının iptal olduğunu açıkladı.

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Demokratik Kongolu stoper "2019 yılında Tottenham ve Aston Villa'dan teklif almıştım. Kasım 2019'da Gambiya'ya karşı oynadıktan sonra transferi tamamlamak için İstanbul'a geri dönecektim, sakatlandım. Transfer gerçekleşmedi. Hayallerimi gerçekleştiremedim" diye konuştu.

Galatasaray formasıyla toplam 79 maçta boy gösteren Luyindama şu anda kulüpsüz.

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#Galatasaray#Luyindama#Transfer

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