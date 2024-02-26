Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'da döner kralı oldu!

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Bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da terleten Alman futbolcu Lukas Podolski, sahibi olduğu zincir restoranlarının başarısıyla gündem oldu.

'Mangal Döner' isimli dönerci zinciri ile 'Ice Cream United' isimli dondurmacı markasının Almanya genelinde şubelerini arttıran Podolski'nin bu başarısı İngiliz basınının dikkatini çekti.

180 MİLYON EURO...

The Sun Gazetesi, dünyaca ünlü futbolcunun bu sayede edindiği servetin şu an 180 milyon euronun üzerinde olduğunu yazdı. Bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtilen Podolski, Arsenal’de oynadığı yıllarda haftalık 100 bin sterlin maaş alıyordu. Şu anda Polonya'nın ornik Zabrze takımında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan da 3 milyon euro civarında yıllık maaş alıyordu.

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İLK ŞUBEYİ GALATASARAY'DA OYNARKEN AÇTI

Dondurma markasını Ice Cream United'ı ilk kez 2017'de, Galatasaray'da forma giyerken memleketi Köln'de açan Podolski, bir yıl sonra da Mangal Döner'i açtı. Alman yıldızın iki markasında 30'un üzerinde şubesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Mangal Döner restoranlarında yemek fiyatları sorulduğunda McDonalds'a öfkeli bir şekilde seslendi. YouTuber Sascha Hellinger'a konuşan Podolski öfkeyle şunları söyledi: "McDonald's'ta menü sipariş ederseniz benim mağazalarımdaki kadar, hatta daha da fazlasını ödersiniz. Ancak buna rağmen yiyecekler berbat olacak, kaliteden yoksun."

Podolski şu anda Polonya ekibi Gornik Zabrze'de üçüncü sezonunu yaşıyor. Bu sezon Polonya ekibi ile çıktığı 18 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırıp 3 kezde asist üretti.