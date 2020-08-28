Galatasaray'ın efsane kalecisi Mongragon'un yeni görevi...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mondragon, yeni görevi gereği, 6 sezon formasını giydiği Independiente'nin adını küresel çapta duyurmak için çalışacak.



49 yaşındaki eski kaleci, Kolombiya, Arjantin, Fransa, İspanya, ABD ve Almanya liglerinde oynamış, 2001-2007 yıllarında forma giydiği Galatasaray'da da 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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