Galatasaray'ın derbi galibiyeti sonrası Mostafa Mohamed, Mısır'da gündem oldu!

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı takımla çıktığı 2. maçta 2. golünü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı attı.

Sarı kırmızılı takıma derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Mohamed, maçın ardından ülkesi Mısır'da da çok konuşuldu.

''SALAH'TAN 3 BİN KAT, MESSI'DEN 20 KAT DAHA İYİ''

Zamalek'in eski futbolcularından Khaled El-Ghandour, derbiyi OnSports'ta değerlendirirken ''Mostafa Mohamed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den ise 500 kat daha iyi.'' sözlerini kullandı.

''RONALDO İLE KIYASLAMIYORUM AMA...''

Khaled El-Ghandour, ''Mostafa hakkında söylediklerimde abartmıyorum, bu dediklerim rahatsız mı ediyor? Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından birisi, Mohamed'i Ronaldo ile kıyaslamıyorum ama Mohamed'in bazı özelliklerinin Ronaldo'dan aşağı kalır yanı yok. Messi'nin de kafa vuruşları zayıf. Mohamed'in kafa şutları Messi'den çok daha iyi. Ama Messi tarihin en iyi futbolcusu.'' şeklinde konuştu.

''DÜNYADA BÖYLE FORVETLER ÇOK AZALDI''

Öte yandan Mısır'ın dünyaca ünlü eski futbolcularından Mido da Galatasaray'ın yeni forveti hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Mido, Galatasaray'a derbi galibiyetini getiren Mohamed hakkında ''Dünya futbolunda Mostafa Mohamed tarzı forvetler çok azaldı. Onun gibi yetenekleri olan futbolcu sayısı çok az.'' dedi.

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