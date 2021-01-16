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GeriFutbol Galatasaray'da Beşiktaş derbisi 11'inin 10'u belli!
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi 11'inin 10'u belli!

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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi 11'inin 10'u belli!
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Feghouli’nin idman eksiği, Oğulcan’ın performansı ve Babel’in oynama isteği sonrası bu 3’lü arasında karar yarın verilecek.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da derbi 11’i bir isim dışında netleşti. Tek soru işareti sağ kanatta kimin oynayacağı. Feghouli’nin dönmesi ancak idman eksiği olması, Oğulcan’ın performansı ve Babel’in oynama isteği sonrası bu 3 isim arasında yarın karar verilecek.

Derbide belki en önemli sürpriz sağ bekte gerçekleştirilecek. Bu bölgede Linnes değil şans bulduğu maçlarda Terim’in performansını beğendiği Şener forma giyecek.

Arda’ın kaptan olarak sahaya çıkacağı maçta kalede Okan olacak. Defansta Marcao-Donk bozulmayacak ve orta sahada Taylan-Belhanda-Emre Kılınç, forvette yine Diagne, sol bekte ise mecburen Sarachhi olacak.

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