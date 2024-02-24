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Galatasaray'ı yıkan Preciado, Beşiktaş'ın radarında!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Preciado#Galatasaray
Galatasarayı yıkan Preciado, Beşiktaşın radarında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 09:48

Sparta Prag'da Galatasaray'a karşı yıldızlaşan sağ bek Angelo Preciado, Beşiktaş'ın transfer radarına girdi.

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Valentin Rosier ile yolların ayrılmasının ardından sağ beke transfer yapmayan Beşiktaş’ın Avrupa Ligi son 16 play-off turunda oynanan 2 maçta Galatasaray’ın kabusu olan Sparta Prag’lı Angelo Preciado’yu yakın takibe aldığı öğrenildi.

2 maçta 2 gol, 1 asistle Çekya ekibinin turu geçmesinde büyük rol oynayan Ekvadorlu futbolcu, Kartal’ın scoutları tarafından mercek altına alındı.

Sezon başında Genk’ten 2 milyon Euro bonservisle Prag’a geçen 26 yaşın daki futbolcunun sezon boyu sergile yeceği performansa göre Beşiktaş’ın transferde hamle yapması bekleniyor.

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#Transfer#Preciado#Galatasaray

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