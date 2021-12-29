Galatasaray'ı yıkan Abdülkadir Sünger için acı gerçek! Trafik kazası ve futbolu bırakma...

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Denizlispor’un U19 takımındayken antrenmanlara kullandığı elektrikli bisikletle gidip gelen Abdülkadir Sünger, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kalecinin sol ayağında ciddi yaralanma oldu. Bir süre hastanede tedavisi yapılan ve ameliyat geçiren Abdülkadir’in bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdiği ortaya çıktı. Sünger’i kaleci antrenörü Remzi Özdemir futbola dönmeyi tekrar ikna etti. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi fizyoterapistlerinin özel bir tedavi uyguladığı futbolcu aynı yıl sezonun ikinci yarısına yetiştirildi.

Denizlispor’un U19 takımında kaleyi devralan Abdülkadir Sünger, A takım kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından fark edilerek Yücel İldiz’e önerildi. İldiz genç futbolcuyu A takım kadrosuna dahil etti. Abdülkadir, performansıyla Adam Stackhowiak’tan sonra takımın ikinci kalecisi oldu. Bir dönem kariyerinin baharından yeşil sahalardan kopma noktasına gelen genç file bekçisi, en son Galatasaray deplasmanında gösterdiği performansla takımını tura taşırken, tüm dikkatleri de üzerine çekti.

AKCAN: ÖLÜ TOPRAĞINI ATTIK

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Geçen sezon Süper Lig’den düşen, bu sezon 1’inci Lig’de zor günler geçirip sondan ikinci sırada yer alan Denizlispor’da 2’nci Başkan Fethi Akcan, Galatasaray galibiyeti sonrası, "Adeta üstümüzden ölü toprağını attık. Bu zaferle sadece kupada tur atlamadık. Bizim adımıza diriliş ve büyük bir silkiniş oldu. Elde edilen sinerji ve enerjiyle ligin ikinci yarısında bambaşka bir Denizlispor izleyeceğimize inanıyoruz. Bu galibiyet Denizli halkına yeni yıl armağanı olsun" dedi. Denizlispor’un Galatasaray karşısında 120 dakika boyunca müthiş bir mücadele örneği verdiğini dile getiren Fethi Akcan, elenseler bile takımın oynadığı futbol ile ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlayacaklarını söyledi.

Kadrodaki eksiklere rağmen sahaya çıkan ilk 11 ile oyuna sonradan giren oyuncuların performansının takdire şayan olduğunu vurgulayan Akcan, "Uzatmalarda sahaya alacak yedek oyuncumuz bile yoktu. İşin gerçeği ligde kötü günler yaşıyoruz. Bu takım büyük bir olasılıkla devre arasında transfer de yapamayacak. Mali ve sportif başarı açısından zor günler geçirdiğimiz gerçek. Lig maçlarında birçok oyuncumuzun performansını yetersiz buluyorduk. Galatasaray karşısına kupada tur atlamak, takımdaki inancı arttırıp, mutlaka sinerji yaratacaktır. Taraftarımızdan rica ediyorum. Ligin ikinci yarısında takımlarının itici gücü olsunlar. Bu itici güce ihtiyacımız var" diye konuştu.