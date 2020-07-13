Galatasaray'dan Younes Belhanda için İstanbul'a geldiler! Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda Younes Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Katar kulüpleri ile masada... Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail... Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

MASADA 6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Arap medyasının haberine göre G.Saray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı. (Takvim)

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