Galatasaray'dan Victor Osimhen için resmi açıklama: 'Kalmak istiyor, sezon sonuna bakacağız'

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da 18. haftada oynanacak olan Başakşehir maçının hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları için de yoğun mesai harcanıyor.

Sezon başında Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan Victor Osimhen, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Nijeryalı yıldızın son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"SEZON SONUNA BAKMAK GEREKİR"

Radyospor'a konuşan Kırmızı, "Gelmez denilen Icardi, Galatasaray'a geldi. Osimhen ve pek çok transfer için futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu çok çalışıyor. Osimhen'e sorsanız, kendisi de Galatasaray'da kalmak istiyor. Tabii ki sezon sonundaki şartlara bakmak gerekir." ifadelerini kullandı.

"HER AN TRANSFER AÇIKLANABİLİR"

Transfer çalışmalarına dair bilgi veren Nihat Kırmızı, "Galatasaray her an transfer açıklaması yapabilir. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimde ben de futbol şubesinde bulundum. Transfer yapmak gerçekten çok zor bir iş... Dışarıdan göründüğü gibi değil. Şu anda İbrahim Hatipoğlu önderliğinde Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu, Okan Buruk talepleri doğrultusunda çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Büyük bir çalışma var bu konuda. Dolayısıyla Galatasaray her zaman transfer açıklaması yapabilir." dedi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 13 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.