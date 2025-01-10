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Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızı için görüşmelere başladı! Büyük sürpriz

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#Transfer#Fenerbahçe#Ahmetcan Kaplan
Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızı için görüşmelere başladı Büyük sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 14:30

Savunmaya takviye yapmak için bazı görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir transfer için harekete geçti. Eski Süper lig yıldızının kulübüyle görüşmeler başladı. İşte detaylar...

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Kış transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala tüm dünyadan kulüpler çalışmalarını hızlandırdı. Savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Avrupa piyasasında önemli isimlerle dirsek temasına geçti.

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Khusanov olmadı

Sarı - lacivertlilerde listenin ilk başında Lens'te forma giyen Adbulkodir Khusanov vardı. 20 yaşındaki savunmacıya Avrupa devlerinin talip olması transferi çıkmaza soktu. Kış transfer döneminin başında Özbek futbolcu Fenerbahçe ile anılmıştı. Fransız ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle görüşme aşamasına geçilmemişti. Real Madrid'in yanı sıra Manchester City de 20 yaşındaki oyuncu için devrede.

Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızı için görüşmelere başladı Büyük sürpriz

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Fenerbahçe, Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başladı

Fanatik'in haberine göre, Sarı-lacivertliler Khusanov'da yaşanan gelişmenin ardından sürpriz bir isme yöneldi. Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'a yöneldi. Sarı - lacivertliler ile Hollanda devi arasında görüşmeler başladı.

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Trabzonspor da para kazanabilir

Ahmetcan Kaplan, 2022'nin yaz transfer döneminde 9.5 milyon Euro karşılığında Hollanda ekibi Ajax'a transfer olmuştu. Ajax ayrıca bir sonraki transferde oyuncuyu 9 milyon 500 bin euro'nun üzerinde bir rakama satarsa, bu ücreti aşan kısmın yüzde 15'i kadar bir ödeme daha yapacağını teyit etmişti. Dolayısıyla Ajax, Fenerbahçe'ye Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euro üzerine satarsa Trabzonspor'a da ödeme gidecek.

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#Transfer#Fenerbahçe#Ahmetcan Kaplan

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