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Galatasaray'dan tepki! Penaltı ve kırmızı beklentisi, Başakşehir maçı bitmeden...

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#Galatasaray#Başakşehir#Torreira
Galatasaraydan tepki Penaltı ve kırmızı beklentisi, Başakşehir maçı bitmeden...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 21:17

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçında hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına sarı-kırmızılılardan tepki geldi.

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Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

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PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 9. dakikasında Torreira, girdiği ikili mücadele sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı itirazlarında bulunurken hakem devam kararı verdi.

KIRMIZI KART İTİRAZI

Mücadelenin 18. dakikasındaki ikili mücadele sırasında Berkay Özcan, Lucas Torreira'ya faul yaptı. Hakem Kadir Sağlam, düdüğünü çalarak Berkay'a sarı kartını gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Okan Buruk da dördüncü hakemin yanına giderek kırmızı kart beklediğini işaret etti.

Kadir Sağlam, bir süre VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesini beklediğini işaret etti. Mustafa öğretmenoğlu'ndan aksi yönde bir uyarı gelmeyince Kadir Sağlam sarı kartında kaldı.

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GALATASARAY MAÇ BİTMEDEN PAYLAŞTI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından pozisyonların olduğu 9 ve 18. dakikalarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Galatasaraydan tepki Penaltı ve kırmızı beklentisi, Başakşehir maçı bitmeden...

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#Galatasaray#Başakşehir#Torreira

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