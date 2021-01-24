Galatasaray'dan stoper transferi için Ferro hamlesi! Görüşmelere başlandı

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim dahil oldu. Portekiz'in Record gazetesinin haberine göre Galatasaray, Benfica'dan Ferro'yu transfer etmek için Portekiz ekibi ile görüşmelere başladı.

Sarı kırmızılıların, Ferro'yu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve teklifini Benfica'ya ilettiği belirtildi.

BU SEZON İSTEDİĞİ ŞANSLARI BULAMIYOR

Piyasa değeri 8 milyon euro olan 23 yaşındaki Portekizli stoper, bu sezon Benfica'da sadece sadece 3 lig maçında forma giyebildi.

Benfica alt yapısında yetişen ve Portekiz genç milli takımlarında da oynayan Ferro, 1.92'lik boyuyla dikkat çekiyor.

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