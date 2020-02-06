Galatasaray'dan son dakika Falcao ve Saracchi açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde 4’e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirildi.

Ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHI VE FALCAO...

Marcelo Saracchi, tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.





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