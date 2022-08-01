Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun gözyaşları! Toplantıda o soru sorulunca...

#Galatasaray#Marcao#Transfer Haberleri

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı.

Haberin Devamı

Galatasaray'dan La Liga'ya Sevilla'nın yolunu tutan Marcao, transferi nedeniyle gerçekleştirilen basın toplantısında oldukça duygusal anlar yaşadı. 

Brezilyalı savunmacının ağabeyi 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti...

Muhabirin sorduğu, "İdolün kimdir?" sorusuna vefat eden ağabeyinin adı söyleyerek cevap verirken Brezilyalı savunmacı gözyaşlarını tutamadı. 

Marcao yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada "Sevilla hakkında çok konuştu, burada çok mutluydu. Fernando da bana Sevilla'nın mükemmel bir kulüp olduğunu söyledi. Sevilla tüm müsabakalarda oldukça güçlü bir kulüp. Her zaman hedefleri olan ve her maçı kazanmak için oynayan bir takım." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Marcao#Transfer Haberleri

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero

BAKMADAN GEÇME!

Kylie Jenner Instagrama karşı Ünlülerin TikTok baskısı Zuckerberge nasıl geri adım attırdı

Kylie Jenner Instagram'a karşı! Ünlülerin 'TikTok' baskısı Zuckerberg'e nasıl geri adım attırdı?

#Instagram
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı

Ne film ne de dizi... 9 yıldır kaçıyordu! Meksikalı kartel lideri Rafael Caro Quintero nasıl yakalandı?

#Rafael Caro Quintero