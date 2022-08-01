Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun gözyaşları! Toplantıda o soru sorulunca...

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Galatasaray'dan La Liga'ya Sevilla'nın yolunu tutan Marcao, transferi nedeniyle gerçekleştirilen basın toplantısında oldukça duygusal anlar yaşadı.

Brezilyalı savunmacının ağabeyi 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti...



Muhabirin sorduğu, "İdolün kimdir?" sorusuna vefat eden ağabeyinin adı söyleyerek cevap verirken Brezilyalı savunmacı gözyaşlarını tutamadı.

Marcao yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada "Sevilla hakkında çok konuştu, burada çok mutluydu. Fernando da bana Sevilla'nın mükemmel bir kulüp olduğunu söyledi. Sevilla tüm müsabakalarda oldukça güçlü bir kulüp. Her zaman hedefleri olan ve her maçı kazanmak için oynayan bir takım." şeklinde konuştu.