Galatasaray'dan Sergio Ramos'a yeni teklif!

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Orta saha dışında stoper takviyesi de yapmayı planlayan Galatasaray'da listesinin ilk sırasındaki isim Sergio Ramos.
Taraftarların heyecanla yolunu gözlediği 37 yaşındaki İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istediği sarı-kırmızılı takımı uzun süredir bekletiyordu.
Sabah'ın haberine göre; Devler Ligi'nde gruplara adını yazdıran Galatasaray cephesi, Sergio Ramos'a son teklifini 7.5 milyon Euro olarak güncelledi.
1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen tecrübeli savunmacıdan son kararını bir an önce vermesini isteyen yönetim, olumsuz bir yanıt halinde hemen alternatif isimlere yönelecek.