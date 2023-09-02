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Galatasaray'dan Sergio Ramos'a yeni teklif!

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#Transfer#Galatasaray#Ramos
Galatasaraydan Sergio Ramosa yeni teklif
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 13:02

Galatasaray, İspanyol stoper Sergio Ramos'a son teklifini 7.5 milyon Euro olarak yaptı.1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen savunmacıdan son kararını bir an önce vermesi istendi. Yönetim, olumsuz yanıt halinde hemen alternatiflere yönelecek.

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Orta saha dışında stoper takviyesi de yapmayı planlayan Galatasaray'da listesinin ilk sırasındaki isim Sergio Ramos.

Taraftarların heyecanla yolunu gözlediği 37 yaşındaki İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını istediği sarı-kırmızılı takımı uzun süredir bekletiyordu.

Sabah'ın haberine göre; Devler Ligi'nde gruplara adını yazdıran Galatasaray cephesi, Sergio Ramos'a son teklifini 7.5 milyon Euro olarak güncelledi.

1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme önerilen tecrübeli savunmacıdan son kararını bir an önce vermesini isteyen yönetim, olumsuz bir yanıt halinde hemen alternatif isimlere yönelecek.

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#Transfer#Galatasaray#Ramos

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