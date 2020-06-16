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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına jest!

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Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına jest!
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Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan Süper Lig maçları için başlattığı "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasına sağlık çalışanlarını da dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak 3 lig maçı için sarı-kırmızılı taraftarların ardından 1905 sağlık çalışanının da baskılı fotoğraflarının tribünlere yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha Kovid-19 pandemisine karşı gece gündüz demeden mücadele eden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." denildi.

 

Galatasaraydan sağlık çalışanlarına jest

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