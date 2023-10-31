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Galatasaray'dan Muslera'ya: Ücretini düşür, yeni sözleşme yapalım

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#Galatasaray#Muslera#Transfer
Galatasaraydan Musleraya: Ücretini düşür, yeni sözleşme yapalım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 07:00

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey gibi birçok oyuncusunun ücretlerinde iyileştirme yaparak yeni sözleşme imzalamaya çalışan Galatasaray yönetimi, Fernando Muslera’nın da mukavelesini uzatmak için harekete geçti.

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Sarı kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci ile ‘ücretinde indirim yapma koşuluyla’ yeniden anlaşmak istiyor.

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera’dan ciddi bir indirim yapması bekleniyor. 12 yıldır forma giydiği Galatasaray’da mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen 37 yaşındaki kalecinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı formayı toplam 475 resmi maçta giyen Muslera 506 gole engel olamazken, 170 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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#Galatasaray#Muslera#Transfer

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