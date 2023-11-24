Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı! Real Madrid'in ilgisi sonrası...

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Real Madrid’in transfer radarında... Bu iddia, İtalyan ve Arjantin basınına ait. Haberin en dikkat çeken ayrıntısı ise Real’in Icardi’yi, sakatlanan genç yıldızı Vinicius Junior’ın yerine istemesi.

Hatırlanacağı üzere Vinicius, geçtiğimiz hafta Kolombiya’nın Brezilya’yı 2-1 yendiği maçta, Galatasaray’ın stoperi Davinson Sanchez’in sert müdahalesiyle sakatlanmış ve 2.5 ay takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı.

Ancelotti çok istiyor

Real Madrid’in İtalyan teknik patronu Ancelotti’nin de özellikle Inter günlerindeki performansını çok yakından takip ettiği, bu sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde de çok iyi iş çıkardığını düşündüğü Icardi’yi transfer gündemine aldığı ileri sürüldü.

Sarı-Kırmızılı kulübün sezon başında PSG’ye 10 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı 30 yaşındaki santrfor için, Real Madrid’in Galatasaray’a 15 milyon Euro önereceği de haberin detayları arasında yer alıyor. Galatasaray Yönetimi’nin adı Real’le anılan Icardi hakkındaki kararı ise çok net.

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Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar’ın, Güney Amerikalı golcüyü bırakmaya kesinlikle niyeti yok. Avrupa’da kupa hedefi koyan yöneticiler, kendilerine henüz Real Madrid’den bir ilgi yazısı veya teklif gelmediğini belirtirken, böyle bir talep olsa bile Icardi’nin satılmasının teklif dahi edilemeyeceğini dile getiriyor. Galatasaray cephesi, Icardi liderliğinde Avrupa’da kupa kaldırmanın hesapları içinde.

Sadece saha içindeki performansıyla değil, tribünlerle olan ilişkisiyle de Sarı-Kırmızılı kulüpte bir ikon haline gelen Icardi, birçok minik taraftarı şimdiden Galatasaraylı yapmayı başardı. Yöneticiler bu detay yüzünden de Icardi’yle yolları ayırma fikrine karşı çok soğuk.

30 milyonu geri çevirdi

Hatırlanacağı üzere Mauro Icardi, sezon başında Galatasaray henüz bonservisini almadan önce Suudi Arabistan’dan astronomik teklifler almıştı. Son olarak eşi Wanda Nara ile görüşen tecrübeli golcü, 30 milyon Euro yıllık kazancı elinin tersiyle iterek Galatasaray’ı tercih etmişti. Mauro Icardi, sponsor desteğiyle beraber Galatasaray’dan senelik 10 milyon Euro civarında bir gelir elde ediyor.

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