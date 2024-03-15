Galatasaray'dan Kolombiya'ya mektup: Sanchez'i davet etmeyin

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü, Davinson Sanchez’in sakatlığı ile ilgili olarak Kolombiya Futbol Federasyonu’na bilgilendirmede bulunurken yıldız stoperin sahalara döneceği tarih de belli oldu.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, sarı kırmızılıların Sanchez’in en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan kas sakatlığı bulunduğunu belirterek milli takıma çağrılmaması talebinde bulunduğunu yazdı.

ABDÜLKERiM TAKIMLA ÇALIŞTI

3 Mart’ta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu Rizespor mücadelesinde forma giyemezken Kasımpaşa önünde de takımı yalnız bırakması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen Abdülkerim dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.