Galatasaray'dan Kolombiya'ya mektup: Sanchez'i davet etmeyin

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Galatasaray Kulübü, Davinson Sanchez’in sakatlığı ile ilgili olarak Kolombiya Futbol Federasyonu’na bilgilendirmede bulunurken yıldız stoperin sahalara döneceği tarih de belli oldu.
Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, sarı kırmızılıların Sanchez’in en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan kas sakatlığı bulunduğunu belirterek milli takıma çağrılmaması talebinde bulunduğunu yazdı.
ABDÜLKERiM TAKIMLA ÇALIŞTI
3 Mart’ta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu Rizespor mücadelesinde forma giyemezken Kasımpaşa önünde de takımı yalnız bırakması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen Abdülkerim dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.