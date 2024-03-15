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Galatasaray'dan Kolombiya'ya mektup: Sanchez'i davet etmeyin

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#Galatasaray#Sanchez#Kolombiya
Galatasaraydan Kolombiyaya mektup: Sanchezi davet etmeyin
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 07:00

Galatasaray, Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davcinson Sanchez için bilgilendirmede bulundu.

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Galatasaray Kulübü, Davinson Sanchez’in sakatlığı ile ilgili olarak Kolombiya Futbol Federasyonu’na bilgilendirmede bulunurken yıldız stoperin sahalara döneceği tarih de belli oldu.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra, sarı kırmızılıların Sanchez’in en az 2 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan kas sakatlığı bulunduğunu belirterek milli takıma çağrılmaması talebinde bulunduğunu yazdı.

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ABDÜLKERiM TAKIMLA ÇALIŞTI

3 Mart’ta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu Rizespor mücadelesinde forma giyemezken Kasımpaşa önünde de takımı yalnız bırakması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen Abdülkerim dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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#Galatasaray#Sanchez#Kolombiya

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