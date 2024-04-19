Galatasaray'dan imza şov: 5 isimle sözleşme yenilendi! Dursun Özbek, Erden Timur ve futbolculardan açıklamalar...

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Galatasaray'da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalandı. RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde başkan Dursun Özbek ve Erden Timur da katıldı. Özbek, Timur ve futbolcuların açıklamaları şu şekilde:

DURSUN ÖZBEK: MUSLERA 'SEN NE DİYORSAN ÖYLEDİR' DEDİ

Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum.

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"ABDÜLKERİM, KİMİLERİ SANA BURUN KIVIRDI"

Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana burun kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum.

"TORREIRA SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Lucas Torreira'nın başarımızda çok büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğine eminiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni istiyoruz. Seni çok seviyoruz.

"KAAN AYHAN HER ZAMAN GÖREVE HAZIR"

Kaan Ayhan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede yıllardır bu takımın formasını giyiyormuşçasına bir performans sergiledi. Kendisine teşekkür ediyorum.

"SOKAKTA GOL ATAN ÇOCUKLAR 'BARIŞ ALPER' DİYE SEVİNİYOR"

Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Artık sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azminden en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum.

ERDEN TİMUR: MİSYONUM, SİZİ HAYALLERİNİZE KAVUŞTURMAK

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Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim.

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KAAN AYHAN: BÖYLE BÜYÜK TAKIMDA KALMAK DAHA ZOR BECERİ

Herkese teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başkanımıza, Erden ağabeye, hocamız ve takıma teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım olmasa, belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Çok mutluyum, 1,5 sene önce geldim. Böyle büyük bir camiaya gelmek değil, kalmak daha zor bir beceri. Yönetimi, taraftarı ikna edebildiğim için mutluyum. Burada oturan takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. İnşallah daha uzun sezonlar geçiririz ve başarılar yakalarız.

TORREIRA: MUSLERA SAYESİNDE BURAYA GELDİM

Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim. Yardımcım Eray ve kulüpteki herkese çok teşekkür ediyorum.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI: EFSANELER ARASINA GİTMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEMİŞTİM

Başkana ve Erden ağabeye çok teşekkür ederim. Bu kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Geldiğimde iyi oynayarak, efsaneler arasına girmek istediğimi söyledim. İnşallah hayallerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim.

BARIŞ ALPER YILMAZ: BANA BU ŞANSI VERENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Çok mutluyum. Bana bu şansı veren başkanımıza, hocamıza ve Erden ağabeye teşekkür ederim. Her iki taraf için de hayırlı olsun.

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MUSLERA'NIN GÖZLERİ DOLDU! "13 YIL, DİLE KOLAY..."

Konuşmasını yaparken Muslera'nın gözlerinin dolduğu görüldü. Dursun Özbek de konuşmasının ardından göz silme hareketi yaptı.

13 yıl.. Dile kolay, bir ömür. Üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. Burada güzel yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocamıza, Erden Bey'e, Başkanımıza durmadan çalıştıkları ve yanımızda oldukları için teşekkürler. 16 şampiyonluk gördüm ama Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Bu yolda devam etmeliyiz. Oyuncu olarak buradayım, ilerde de bu takım bir parçası olmaya sonsuza kadar devam edeceğim.