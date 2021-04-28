MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'dan Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Önemli olan kazanmamız'
GeriFutbol Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Önemli olan kazanmamız'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 28.04.2021 - 23:09 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Önemli olan kazanmamız'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Önemli olan kazanmamız'

Galatasaray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçın ilk bölümünde sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Dervişoğlu, "İlk yarı pozisyona girmekte sıkıntı yaşadık ama Emre abi attığı golle galibiyeti getirdi" dedi.

'BASKI KURAR AMA...'

Halil Dervişoğlu konuşmasını "Her forvet, gol atmak için üstünde baskı kurar ama benim için daha önemli olan, maç kazanmamız." sözleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi