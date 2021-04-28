Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'ndan galibiyet yorumu: 'Önemli olan kazanmamız'

Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçın ilk bölümünde sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Dervişoğlu, "İlk yarı pozisyona girmekte sıkıntı yaşadık ama Emre abi attığı golle galibiyeti getirdi" dedi.

'BASKI KURAR AMA...'

Halil Dervişoğlu konuşmasını "Her forvet, gol atmak için üstünde baskı kurar ama benim için daha önemli olan, maç kazanmamız." sözleriyle tamamladı.