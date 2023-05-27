Galatasaray'dan Günay Güvenç hamlesi!

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Kaleci arayışında olan Galatasaray'da gündeme son olarak Günay Güvenç geldi. Sport Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ara transfer döneminde de Sarı-kırmızılı kulüple ismi geçen deneyimli kaleci için girişimler başladı.

Deprem sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki kaleci, kulübüyle görüşmek için kısa süre içerisinde Gaziantep'e gidecek.

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Günay, 2013 yazında Beşiktaş ile ülkemize gelmişti. Günay Güvenç'in Gaziantep FK ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek.