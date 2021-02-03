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GeriFutbol Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan açıklama!
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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan açıklama!

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Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan açıklama!
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Devre arası transfer döneminin son gününde 4.2 milyon TL'ye Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı sessizliğini bozdu.

2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan 4.2 milyon TL karşılığı Eyüpspor'a transfer olan Erencan Yardımcı'dan transferiyle ilgili açıklama geldi.

Eyüpspor'un 4.2 milyon TL ödeyerek 2. lig için rekor ücretle Galatasaray'dan trasfer ettiği Erencan Yardımcı Ajansspor'a konuştu.

Genç futbolcu, transferiyle ilgili "Sosyal medyadaki tepkilerden etkilenmedim. Moralim ve keyfim yerinde. Takımımızda aile ortamı var. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

Galatasaraydan Eyüpspora transfer olan Erencan Yardımcıdan açıklama

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