Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, transfer sürecini anlattı

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Bayern Münih'te yeni transfer Sacha Boey için basın toplantısı düzenlendi. Sportif direktör Christoph Freund'un da katıldığı toplantıda Süper Lig bonservis rekoruyla Alman devine giden Fransız futbolcu transfer süreciyle ilgili konuştu.

"ROL MODELİM LAHM"

Bayern Münih dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Philipp Lahm ise rol modelim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri. Küçükken onu çok izledim. Elbette bir gün onun kadar iyi olabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

"BİR TELEFON ALDIM, SABIRLA BEKLEDİM"

Transfer sürecimde her şey yolunda gitti. Bir telefon aldım. Sabırla bekledim. Çalışmalarımı sürdürdüm ve transfer gerçekleşti.

"MATHYS TEL İLE KONUŞTUM"

Mathys Tel, bana Bayern Münih'in en iyi kulüplerden biri olduğunu ve her şeyi kazanmak istediklerini söyledi. Bana Bayern'i anlattı ve çok etkilendim. Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Tel ile konuşmasam da Bayern'e gelirdim ama söylediklerinin faydası oldu.

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Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Bayern Münih forması giymek bir onurdur. Olumlu anlamda heyecanlıyım. Adım adım ilerlemek istiyorum. Bayern Münih'e transfer olmam, neler yapabileceğimi göstermem için büyük bir fırsat.

"GALATASARAY İLE BURADA OYNADIM"

Allianz Arena, dünyanın en güzel stadyumlarından biri. Galatasaray formasıyla burada oynadım. Bu kez Bayern Münih formasıyla oynamak için sabırsızlanıyorum.

FREUND: GALATASARAY MAÇINDA BİZİ ÇOK ETKİLEDİ

Sacha Boey'in çok fazla enerjisi var, harika bir savunması ve çok hızlı, çok koşan birisi. Bayern Münih için harika bir transfer yaptık. Galatasaray'a karşı oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle enerjsiyle bizi çok etkiledi. Sacha'yı bir an önce sahada görmek için sabırsızlanıyorum. Ona ödediğimiz bonservis konusunda baskı hissetmiyorum. Onun iyi bir gelişim göstereceğine ve Bayern'e çok şey katacağına inanıyorum.