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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

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Galatasaray'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile beraberindeki heyeti kabul etti.

İstanbul’daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Taksim Ofisi’nde gerçekleşen kabulde; sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ile birlikte başkan yardımcıları avukat Dr. Rezan Epözdemir ve Bikem Kanık, yönetim kurulu genel sekreteri Köksal Ünlü ve yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün yer aldı.

Galatasaraydan Bakan Kasapoğluna ziyaret

Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Burak Elmas’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Burak Elmas, kabulün ardından Bakan Kasapoğlu’na adının yazılı olduğu 10 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

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