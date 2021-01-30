Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne, West Bromwich ile ilk maçında asist yaptı!
Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbape Diagne, Premier League'deki ilk maçına damga vurdu.
Fulham, 10. dakikada Reid ile öne geçerken West Bromwich, 47. dakikada skora denge getirdi.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan Mbaye Diagne'nin attığı pası gole çeviren Pereira, West Bromwich'i öne geçirdi. Fulham'da Cavaliero ise 77. dakikada durumu 2-2 yaptı.
Diagne'nin ilk maçında skora katkı vermesi, sosyal medya da çok konuşuldu.
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