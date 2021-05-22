Galatasaray'dan ayrılan Belhanda'nın yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma...

Galatasaray'ın sezon bitmeden sözleşmesini feshettiği Faslı yıldız Younes Belhanda'nın yeni adresi netleşiyor.

Fransız L'Equipe'in haberine göre Belhanda, altyapısından yetiştiği Montpellier'e geri dönüyor. 31 yaşındaki oyuncu, eski kulübü ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Montpellier'nin Belhanda transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

YÖNETİMİ ELEŞTİRİLİNCE GÖNDERİLDİ

Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçının ardından zemin nedeniyle kulübü eleştiren Faslı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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