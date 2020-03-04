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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Galatasaray'dan altyapıya takviye

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Galatasaray'dan altyapıya takviye
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TFF İkinci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Manisa FK'da U14 kategorisinde geçen sezon Türkiye şampiyonluğu yaşayan kadronun kaptanlığını yapan Efe Kansız, Galatasaray'a transfer oldu.

Efe Kansız, bu sezon  Manisa FK'da U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

15 yaşındaki Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan Bölge Karması maçlarına da davet edilmişti. 

 

 

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