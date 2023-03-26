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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Milli Takım
Galatasaraydan Abdülkerim Bardakcının sağlık durumu hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 02:21

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, baş ağrısı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kulübün sosyal medya hesabında konuşan Yener İnce, "Uzmanlar, Abdülkerim Bardakcı'nın hayati bir durumunun olmadığını ve baş ağrısının tedavi edilmesi gerektiğine karar verdiler. Biz de bir gün ekstra takip altında tuttuk. Devamındaki gün ise idmana başladı, bugün de hocamızın kararıyla bizimle beraber. Bir oyuncu Milli Takım kadrosuna alındığından itibaren, durum oradaki sağlık ekibinin inisiyatifindedir. Oyuncunun orada olup olmamasındaki karar o sağlık ekibi ve teknik ekiptedir. Biz o dakikaya kadar herhangi bir müdahalede bulunmadık. Oyuncumuz ayrılmak istemedi, sağlık ekibinin kararıyla ayrıldıktan sonra biz sürece müdahil olduk."

 

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#Galatasaray#Abdülkerim Bardakcı#Milli Takım

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