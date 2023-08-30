Galatasaray'dan 15 yıl sonra bir ilk! Şampiyonlar Ligi Elemeleri...

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde’yi eleyerek, gruplarda yer almaya hak kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece 15 yıl sonra elemelerden gelerek gruplara kalan ilk Türk takımı oldu.

Fenerbahçe, 2008 yılında iki eleme turu oynayıp, gruplara kalmıştı.

Okan Buruk, 2. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sonuçla antrenörlük kariyerinde 2. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek.

Buruk, Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde daha önce 2020-2021 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

Haberin Devamı

Angelino ilk golünü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında sahasında Norveç ekibi Molde ile mücadelede eden Galatasaray'ın ikinci golü ve galibiyet golünü İspanyol futbolcusu Angelino kaydetti.

Angelino'nun mücadelenin 90+3. dakikasında ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak baraja da çarparak ağlara gitti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 26 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılardaki ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Angelino 90 dakika sahada kaldı.