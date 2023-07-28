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Galatasaray'da Zaha ve Bakambu ilk idmanlarına çıktı

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#Galatasaray#Zaha#Bakambu
Galatasarayda Zaha ve Bakambu ilk idmanlarına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 22:50

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanlarına çıktılar.

Galatasaray, yarın saat 19.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasarayda Zaha ve Bakambu ilk idmanlarına çıktı

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#Galatasaray#Zaha#Bakambu

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