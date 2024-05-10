Galatasaray'da Zaha ile yollar ayrılıyor! İngiltere basını anlaştığı takımı duyurdu

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Uzun yıllar Crystal Palace'ta oynadıktan sonra bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, Sarı-kırmızılı takımda beklentilerin altında kaldı.

2 MİLYON 330 BİN EURO İMZA PARASI, 4 MİLYON 300 BİN EURO MAAŞ

Galatasaray, yaz transfer döneminde Zaha'ya 2 milyon 330 bin euro imza parasıyla sözleşme imzalatmıştı. Fildişi Sahilli futbolcunun yıllık ücreti ise 4.3 milyon euro olarak açıklanmıştı.

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İNGİLİZ BASININDAN TRANSFER İDDİASI

Galatasaray ile 2025/26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan Zaha'nın takımdan ayrılacağı belirtildi. İngiliz basınında yer alan habere göre 31 yaşındaki hücum oyuncusu, Premier Lig ekibi West Ham United ile anlaşmaya vardı.

ZAHA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'da 39 maçta süre alan Zaha, 10 gol ve 5 asistle takıma katkı verdi. Sezon başında sakatlık sebebiyle formadan uzak kalan Fildişi Sahilli yıldız, son dönemde ise Okan Buruk'un tercih etmemesi sebebiyle şans bulmakta zorlanıyor.

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