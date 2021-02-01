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GeriFutbol Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftara mesaj
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 22:03 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftara mesaj

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Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftara mesaj
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 Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarlara geleceğe yönelik mesaj verdi.

Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde gerçekleştirilen transferlerle ilgili, "Başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve hocamızla kenetlenerek Galatasaray'ımız adına en doğrusunu yapmak için uğraş verdik. Güzel günler bizi bekliyor, iyi ki Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed, Gedson Fernandes ve Halil İbrahim Dervişoğlu ile güçlendirdi.

Galatasarayda Yusuf Günaydan taraftara mesaj

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