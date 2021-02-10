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GeriFutbol Galatasaray'da Younes Belhanda'dan Alanyaspor maçı yorumu! 'Devam etmek istiyorduk'
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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 23:41 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Younes Belhanda'dan Alanyaspor maçı yorumu! 'Devam etmek istiyorduk'

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Galatasaray'da Younes Belhanda'dan Alanyaspor maçı yorumu! 'Devam etmek istiyorduk'
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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  • Galatasaray - Alanyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Alanyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Alanyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Alanyaspor maçından öne çıkan fotoğraflar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2 mağlup olan Galatasaray'da Younes Belhanda, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'İYİ OYNAMAYA ÇALIŞTIK'

Mücadeleyi değerlendiren Belhanda, "Açıkçası önde baskı yapıp, rakipten top kazanmaya çalışıp, iyi bir şekilde oynamaya çalıştık ancak bunu yapamadık. Alanyaspor’un oyununu da engellemeye çalıştık. Buna engel olamadığımız noktada da gol yedik" dedi.

'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORDUK'

Faslı oyuncu sözlerini, "Kupada devam etmek istiyorduk. Final oynamak, hatta bu kupayı da kazanmak istiyorduk ama ne yazık ki olmadı" ifadeleriyle tamamladı.

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