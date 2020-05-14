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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da yönetim başkanın odasına taşındı | Son dakika haberleri

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Galatasaray'da yönetim başkanın odasına taşındı | Son dakika haberleri
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Aslan’da yönetimin merkez üssü şu sıralar Cengiz’in hastane odası... Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren ve yarın taburcu olması beklenen Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’la her gün kulüp için mesai harcıyor.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren ve cuma gününden bu yana tedavisi devam eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 1 haftadır mesaisine kaldığı yerden, hastane odasından devam ediyor.

Deyim yerinde ise sarı kırmızılılar yönetim merkezini Cengiz’in odasına taşıdı. Yarın taburcu olması beklenen Cengiz’in her gün iki daimi ziyaretçisi var. Bunlar İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay... İkili, bu zorlu süreçte Cengiz’i yalnız bırakmazken, kulüple ilgili konularda başkanla sürekli istişarede bulunuyor. Başkan Cengiz kurmaylarından gündem ile ilgili eksiksiz bilgi alırken, Albayrak ve Günay da görüşmelerin büyük bölümünü buradan organize ediyor.

MAAŞLAR YATTI

Kulüpte personel maaşları eksiksiz yatırılırken, Cengiz bu konuyu yakından takip etti. Futbolculardan istenen sözleşme indirimi de Cengiz’in gündemindeki bir diğer konu.

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