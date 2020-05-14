Galatasaray'da yönetim başkanın odasına taşındı | Son dakika haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Başarılı bir beyin ameliyatı geçiren ve cuma gününden bu yana tedavisi devam eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 1 haftadır mesaisine kaldığı yerden, hastane odasından devam ediyor.

Deyim yerinde ise sarı kırmızılılar yönetim merkezini Cengiz’in odasına taşıdı. Yarın taburcu olması beklenen Cengiz’in her gün iki daimi ziyaretçisi var. Bunlar İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay... İkili, bu zorlu süreçte Cengiz’i yalnız bırakmazken, kulüple ilgili konularda başkanla sürekli istişarede bulunuyor. Başkan Cengiz kurmaylarından gündem ile ilgili eksiksiz bilgi alırken, Albayrak ve Günay da görüşmelerin büyük bölümünü buradan organize ediyor.

MAAŞLAR YATTI

Kulüpte personel maaşları eksiksiz yatırılırken, Cengiz bu konuyu yakından takip etti. Futbolculardan istenen sözleşme indirimi de Cengiz’in gündemindeki bir diğer konu.