MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
GeriFutbol Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 29.08.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

Galatasarayda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle