Galatasaray'da Yedlin'den Randers maçı yorumu: 'Daha kararlı olmalıyız'

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da DeAndre Yedlin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'FIRSATLAR YAKALADIM'

Mücadeleyi değerlendiren Yedlin, "Fırsatlar yakaladım. Belki orta yaparak değerlendirebilirdim. Defansif ve ofansif biraz daha kararlı, biraz daha tempomuzu arttırarak oynarsak taraftarımızla güzel bir sona ulaşabiliriz" dedi.

'TURU GEÇECEĞİZ'

Yedlin sözlerini, "Deplasmanda 1-1 kötü değil. 2. maçta daha etkili, daha kararlı olmalıyız. Zaten Türkiye'nin en büyük taraftarları önünde oynayacağız, turu geçeceğiz." ifadeleriyle tamamladı.