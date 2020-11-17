MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da test sonucu pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalıyor
GeriFutbol Galatasaray'da test sonucu pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da test sonucu pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da test sonucu pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalıyor
Abone Olgoogle-news

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.

Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.

Galatasarayda test sonucu pozitif çıkan Ryan Babel Hollandada kalıyor

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle