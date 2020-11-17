AA Spor
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Galatasaray'da test sonucu pozitif çıkan Ryan Babel Hollanda'da kalıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Babel'in, Polonya kafilesinde yer almayacağı ve Hollanda'da kalacağı belirtildi.
Hollanda'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.
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