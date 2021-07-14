MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da Taylan ve Diagne sağlık kontrolünden geçti
GeriFutbol Galatasaray'da Taylan ve Diagne sağlık kontrolünden geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Taylan ve Diagne sağlık kontrolünden geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da Taylan ve Diagne sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ana bölümde 11'e 11 çift kale taktik maç yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçen Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne, takımdan ayrı bireysel çalışma gerçekleştirdi.

İdmanın ardından Jesse Sekidika'nın doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek

- Fatih Terim'e plaket

Socios.com kurucusu ve CEO'su Alexandre Dreyfus, teknik direktör Fatih Terim’i ziyaret ederek kendisine sarı-kırmızılı kulübe ilk imzasının 47. yıl dönümünü kutlayan bir "GAL Fan Token" plaketi sundu.

Fatih Terim ise Alexandre Dreyfus'a futbolculuk dönemine ait imzalı bir replika Galatasaray forması hediye etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi