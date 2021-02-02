Galatasaray'da Taylan Antalyalı'dan Fenerbahçe derbisi ve transfer açıklaması!

Taylan Antalyalı, galibiyetin ardından açıklamalarda bulunurken şu sözleri kullandı;

Aslında yoğun bir fikstür. Her maç ayrı önemli. Kazansak veya kaybetsek bile bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. 4 maçtır kazanıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Bugün de önemli bir maçtı.

Hafta sonu derbi var. Kazanmak için gideceğiz. Hafta sonu derbiyi kazanmak için gideceğiz, bize yakışan mücadeleyi sürdürerek 3 puanla ayrılmak istiyoruz.

Rekabet iyi yönde yansıyacaktır takıma. Herkese ihtiyacımız var. 3-4 günde 1 maç oynuyoruz. 5-10 dakika bile olsa herkese ihtiyaç var. Eminim Gedson da katkı sağlayacaktır. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

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