Galatasaray'da tarihi kriz direkten döndü! Paul Pogba’nın transferinden son anda vazgeçildi

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Kulüp doktorlarının titizliği ve uzmanlığı Galatasaray’ı olası bir krizden kurtardı... Sarı kırmızılı yönetimin Tanguy Ndombele’den önce orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isim Paul Pogba idi. Fransa Milli Takımı ve kulüp kariyerinde çok sayıda kupa kazanan 30 yaşındaki futbolcunun mali şartları son derece uygundu. Juventus’un gözden çıkardığı Pogba da Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan ve kadrosuna dünyaca ünlü isimleri dahil eden sarı kırmızılı kulüpte oynamayı çok istiyordu.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ TALEP EDİLDİ

Galatasaray yönetimi de Pogba gibi bir dünya markasını kadrosuna katmayı çok arzu ediyordu. Ancak bazı endişeleri vardı zira oyuncunun sakatlığı nedeniyle Juventus’tan gönderilmek istendiği iddiası vardı. İşi şansa bırakmak istemeyen sarı kırmızılılar, detaylı sağlık kontrolü talep etti. Pogba da kabul edince Galatasaray’ın doktorları Fransa’ya giderek oyuncuyu sağlık kontrolüne soktu. Yapılan testler sonucunda doktorlar transferi riskli bulunca alınmasından vazgeçildi ve Ndombele ile anlaşıldı.

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YERİNE AYNI KALİTEDE OYUNCU ARANACAKTI

Sağlık kontrolünden geçemediği için transfer edilmeyen Paul Pogba’nın önceki gün doping testinin pozitif çıktığının açıklanması Galatasaray yönetimine derin bir nefes aldırdı. Zira ikinci testin de pozitif sonuçlanması halinde 2 ila 4 yıl arası ceza alması beklenen Fransız futbolcunun transferi sarı kırmızılıları büyük sorunlarla karşı karşıya bırakacaktı. Sözleşmesi feshedilse dahi, transfer döneminin kapanmasına sadece 2-3 gün kalacağı için yerine o kalitede bir oyuncuyu uygun koşullarda bulmak neredeyse imkansız hale gelecek ve tüm hesaplar alt üst olacaktı.

Kanında yüksek oranda testosteron tespit edilen ve geçici süreyle futboldan men edilen Paul Pogba’nın menajeri Rafaela Pimenta, “İkinci testi bekliyoruz. O zamana kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Ancak kesin olan şu ki Paul’un niyeti kuralları çiğnemek değildi” dedi.