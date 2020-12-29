Galatasaray'da tarihi ilkler! İlk 14 maç, Fatih Terim, Muslera...

Ertan Ali Uyar / Spor Arena Detay

Süper Lig'de topladığı 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın ilk 14 haftada kalesinde yalnızca 10 gol görmesi dikkat çekti. Ligde şu ana kadar en az gol yiyen takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar, bu başarıyı en son ne zaman yakaladı?

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI ENDİŞE VERDİ AMA...

Geçen sezon Rize deplasmanında sakatlanan ve henüz sahalara dönemeyen Muslera'nın yokluğu sarı-kırmızılılar için ciddi bir handikap gibi görülse de ortaya çıkan tablo şaşırtıcı oldu. Bu sezon ilk 14 maçta 10 gol kalesinde gören Galatasaray'da bu rakam Fernando Muslera dönemlerinde daha yüksek oldu.

Muslera'nın 9 sene üst üste sezon başlangıcı yaptığı ve maçların çoğunluğunda forma giydiği dönemde Galatasaray, ilk 14 maçlar baz alındığında 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında 11'er gol yedi.

Muslera'nın forma giydiği sezonlarda ilk 14 maçlar



2019/2020 sezonu - 11 gol (Fatih Terim)

2018/2019 sezonu 16 gol (Fatih Terim)

2017/2018 sezonu- 17 gol (Fatih Terim)

2016/2017 sezonu 13 gol

2015/2016 sezonu - 18 gol

2014/2015 sezonu - 17 gol

2013/2014 sezonu - 14 gol

2012/2013 sezonu 18 gol (Fatih Terim)

2011/ 2012 sezonu 11 gol (Fatih Terim)





13 SEZON ÖNCE YİNE İKİ YERLİ KALECİYLE BAŞARILDI

Galatasaray, Süper Lig'de en son 2007/2008 sezonunda ilk 14 maçta 10 gol barajında kalabildi. Sarı-kırmızılıların 13 sezon öncesinde kalesini Orkun Uşak ve Aykut Erçetin şeklinde iki yerli file bekçisinin dönüşümlü olarak koruması dikkat çekti.

Galatasaray'da bu sezon Okan Kocuk, Süper Lig'de 6 maçta forma giyerken Fatih Öztürk 8 kez sahaya çıktı.

İlk 14 maçta yenilen gol sayıları



2010/2011 sezonu - 19 gol

2009/2010 sezonu - 18 gol

2008/2009 sezonu - 16 gol

2007/2008 sezonu - 10 gol

FATİH TERİM'İN DE KARİYER SEZONU

Sarı-kırmızılılar 11 kez sezon başlangıcı yapan teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında yenilen gol sayısında en iyi ilk 14 haftasını yaşadı.

Terim'in çalıştırdığı Galatasaray, geçen sezon ilk 14 maçta 11, 2018/2019'da 16, 2017/2018'de 17, 2012/2013'te 18 ve 2011/2012'de 11 gol kalesinde görmüştü.







Fatih Terim'in diğer sezonlardaki ilk 14 maçı



2003/2004 sezonu - 16 gol

2002/2003 sezonu - 14 gol

1999/2000 sezonu - 12 gol

1998/99 sezonu - 15 gol

1997/98 sezonu - 19 gol

1996/97 sezonu - 13 gol





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