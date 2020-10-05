Galatasaray'da son dakika transfer toplantısı!

Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, 2.başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay öğle saatlerinde Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

FFP kriterleri nedeniyle takviye yapamayan ve bu konuda da tepkili olan Terim ile Galatasaray yönetimi yaklaşık 3 saatlik bir görüşmeye imza attı.

Sarı kırmızılılarda yönetim ve Terim son gelişmeleri, takımın durumunu görüştü.

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