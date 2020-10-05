MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'da son dakika transfer toplantısı!
GeriFutbol Galatasaray'da son dakika transfer toplantısı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika transfer toplantısı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'da son dakika transfer toplantısı!
Abone Olgoogle-news

Sarı kırmızıların 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında sürpriz bir zirve gerçekleşti.

Galatasaray kulübü başkanı Mustafa Cengiz, 2.başkan Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay öğle saatlerinde Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

FFP kriterleri nedeniyle takviye yapamayan ve bu konuda da tepkili olan Terim ile Galatasaray yönetimi yaklaşık 3 saatlik bir görüşmeye imza attı.

Sarı kırmızılılarda yönetim ve Terim son gelişmeleri, takımın durumunu görüştü.

Galatasarayda son dakika transfer toplantısı

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle