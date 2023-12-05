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Galatasaray'da sıra Ndombele ve Tete'de!

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#Galatasaray#Ndombele#Transfer Haberleri
Galatasarayda sıra Ndombele ve Tetede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:00

Galatasaray'ın oynadığı son 5 maçta Zaha ve Ziyech toplam 7 gole imza attı. Teknik ekibin amacı beklentilerin altında kalan Tete ile birlikte Ndombele'nin diğer 3 oyuncunun seviyesine çıkması.

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Bu sezon yaptığı transferlerle tüm dünyanın dikkatine çeken Galatasaray’da yıldız futbolcuların yükselen formu hem teknik heyeti hem de taraftarlarını memnun ediyor.

Sarı kırmızılı takımda ilk maçına 1. haftada Kayserispor önünde çıkan Wilfried Zaha da 11’de sahaya çıktığı ilk lig maçında Ankaragücü ağlarını havalandırırken hemen sonrasında oynanan Manchester United karşılaşmasında da golünü atmayı başardı. Fildişi Sahilli yıldız, Süper Lig’de forma giydiği 3 karşılaşmaya da 4 gol, 1 asistle damga vurdu.

Galatasaray'da bu sezon transfer edilen isimlerden kadroya çabuk adapte olan bir diğer isim de Davinson Sanchez oldu. Sakatlığı nedeniyle İlk maçına 6. haftadaki RAMS Başakşehir maçı ile çıkan Kolombiyalı stoper sonrasında Okan Buruk’un değişilmezi oldu. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’deki sıkıntılı son sezonunun ardından sarı kırmızılı forma ile kendini bulan Hakim Ziyech de özellikle son 2 maçta eski günlerini aratmayan bir performansa imza attı. ·

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M.United karşısında 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Ziyech, Pendik maçında da 2. golü atarak takımını rahatlatmıştı. Bu 3 isimden sonra şimdi gözler diğer 3 yıldızda. 18 maçta 1 gol, 2 asisti bulunan ancak henüz istikrarı yakalayamayan Tete, fazla kilolarından kurtulmasına rağmen performansı nedeniyle eleştirilen ve taraftarların tepkisini alan Tanguy Ndombele ve sol bekte Hoffenheim-Leipzig günlerinin çok uzağında kalan Angelino’nun performansını yükseltmesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Ndombele#Transfer Haberleri

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