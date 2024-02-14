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Galatasaray'da Serge Aurier resmi imzayı attı! İlk açıklamaları...

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#Galatasaray#Aurier#Fildişi
Galatasarayda Serge Aurier resmi imzayı attı İlk açıklamaları...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 23:08

Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’tan kadrosuna kattığı Serge Aurier için imza töreni düzenlendi.

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Galatasaray’ın Nottingham Forest’tan transfer ettiği ancak Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası’nda olduğu için takıma katılmayan Serge Aurier, kısa bir süre önce İstanbul’a geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, takıma katılan 31 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendiği açıkladı.

Resmi imzanın ardından konuşan Aurier şu ifadeleri kullandı:

Çok mutluyum bu turnuvayı ve kupayı kazanmış olmamızdan dolayı. Özellikle kendi seyircimizin önünde bir kaptan olarak bu anı yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Böylesine tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Daha önceden Fildişi'nde oynamış arkadaşlarımla sohbet ettim. Benim için çok büyük gurur burada oynamak.

BANA DESTEK OLDULAR

Galatasaray taraftarı bana mesaj atarak sürekli destek oldu. Onlarla bir araya gelmeye sabırsızlanıyorum.

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#Galatasaray#Aurier#Fildişi

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