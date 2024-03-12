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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Dursun Özbek'ten Erden Timur'a teklif

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Erden Timur
Galatasarayda seçim tarihi belli oldu Dursun Özbekten Erden Timura teklif
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 18:18

Galatasaray'da sezon sonunda yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçiminin tarihi belli oldu.

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Galatasaray Kulübü'nde sezon sonu yapılacak başkanlık seçiminin tarihi netlik kazandı.

Fanatik'te yer alan habere göre; başkan ve yönetim kurulunu belirleyecek olan seçimin tarihi 25 Mayıs olarak belirlendi.

Yeterli çoğunluk sağlanamazsa sarı-kırmızılı kulüp 1 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın seçime gidecek.

ÖZBEK'TEN TİMUR'A TEKLİF

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a yeni yönetimde yer alması için resmi teklif yaptı.

Bu teklif sonrası düşünmek isteyen Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek'ten süre istedi. Timur düşündükten sonra karar alıp Başkan Özbek'e dönüş yapacak.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Erden Timur

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