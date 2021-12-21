Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Adana Demirspor maçında iddaa oynayanların %39'u...

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ADANA DEMİRSPOR

Trabzonspor'a 2-0 kaybettikten sonra Giresunspor ve Alanyaspor maçlarını kayıpsız atlatan Adana Demirspor, 17 maç sonunda 26 puan topladı ve puan cetvelinin 7. sırasında yer alıyor.

Yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Younes Belhanda'nın da Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşmasıyla takımda önemli bir eksik kalmadı.

Yunus Akgün kiralık olarak geldiği Galatasaray'a karşı ilk kez resmi bir maçta rakip olacak. Yunus bu sezon 10 gol katkısı (4 gol - 6 asist) yaptı.

TD Vincenzo Montella, Yunus'un yanında Birkir Bjarnason'ı oynatacak. Ters kanatta Babajide Akintola ya da Lucas Castro izleyeceğiz.

Hücumun en ilerisinde İtalyan yıldız Mario Balotelli olacak. Balotelli bu sezon 18 maçta süre aldı ve 11 gol katkısı (7 gol - 4 asist) verdi.

GALATASARAY

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Başakşehir karşısında Mostafa Mohamed'in 87. dakikada attığı golle 1 puan alan Galatasaray, ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremedi.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Christian Luyindama'dan sonra Mbaye Diagne de sakatlandı.

Sacha Boey ve Arda Turan'ın rehabilitasyon çalışmaları devam ederken; TD Fatih Terim, Gustavo Assunçao'yu deplasman kafilesine dahil etmedi.

Diagne'nin yokluğunu Başakşehir maçının son yarım saatinde olduğu gibi bir kez daha Mohamed dolduracak. Sağ bekte DeAndre Yedlin yerine Oğulcan Çağlayan görebiliriz. Stoper ikilisi "Nelsson & Marcao" olarak devam edecek.

Taylan Antalyalı mücadeleye yedek başlayıp, Olimpiu Morutan'ı orta sahada izleyebiliriz. Bu durumda kanatta Sofiane Feghouli ya da Ryan Babel'den biri oynayabilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor'un evinde oynadığı son 4 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının ilk yarılarında gol sesi çıkmadı!

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