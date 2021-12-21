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Galatasaray'da sağ beke sürpriz isim! Adana Demirspor maçında iddaa oynayanların %39'u...

#Misli.Com#İddaa#Adana Demirspor Galatasaray
Galatasarayda sağ beke sürpriz isim Adana Demirspor maçında iddaa oynayanların %39u...

Ligdeki son 6 maçında galibiyeti olmayan Galatasaray, son 2 lig maçını firesiz atlatan Adana Demirspor'la kozlarını Yeni Adana Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

ADANA DEMİRSPOR

Trabzonspor'a 2-0 kaybettikten sonra Giresunspor ve Alanyaspor maçlarını kayıpsız atlatan Adana Demirspor, 17 maç sonunda 26 puan topladı ve puan cetvelinin 7. sırasında yer alıyor.

Yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalan Younes Belhanda'nın da Alanyaspor maçıyla birlikte formasına kavuşmasıyla takımda önemli bir eksik kalmadı.

Yunus Akgün kiralık olarak geldiği Galatasaray'a karşı ilk kez resmi bir maçta rakip olacak. Yunus bu sezon 10 gol katkısı (4 gol - 6 asist) yaptı.

TD Vincenzo Montella, Yunus'un yanında Birkir Bjarnason'ı oynatacak. Ters kanatta Babajide Akintola ya da Lucas Castro izleyeceğiz.

Hücumun en ilerisinde İtalyan yıldız Mario Balotelli olacak. Balotelli bu sezon 18 maçta süre aldı ve 11 gol katkısı (7 gol - 4 asist) verdi.

GALATASARAY

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Başakşehir karşısında Mostafa Mohamed'in 87. dakikada attığı golle 1 puan alan Galatasaray, ligdeki son 6 maçında galibiyet yüzü göremedi.

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Christian Luyindama'dan sonra Mbaye Diagne de sakatlandı.

Sacha Boey ve Arda Turan'ın rehabilitasyon çalışmaları devam ederken; TD Fatih Terim, Gustavo Assunçao'yu deplasman kafilesine dahil etmedi.

Diagne'nin yokluğunu Başakşehir maçının son yarım saatinde olduğu gibi bir kez daha Mohamed dolduracak. Sağ bekte DeAndre Yedlin yerine Oğulcan Çağlayan görebiliriz. Stoper ikilisi "Nelsson & Marcao" olarak devam edecek.

Taylan Antalyalı mücadeleye yedek başlayıp, Olimpiu Morutan'ı orta sahada izleyebiliriz. Bu durumda kanatta Sofiane Feghouli ya da Ryan Babel'den biri oynayabilir.

Galatasarayda sağ beke sürpriz isim Adana Demirspor maçında iddaa oynayanların %39u...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Adana Demirspor'un evinde oynadığı son 4 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının ilk yarılarında gol sesi çıkmadı!

SPOR TOTO SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Adana Demirspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek bu Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 2,01 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,12'den oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,52 iken Misli.com'da 1,61!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%39'luk kesim son haftalardaki kötü gidişe rağmen sarı-kırmızılı ekipten bu zorlu deplasmanda galibiyet bekliyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

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Galatasarayda sağ beke sürpriz isim Adana Demirspor maçında iddaa oynayanların %39u...

Adana Demirsporlu Mario Balotelli'nin Inter günlerinden! Akıllara zarar bir frikik golü, izleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Adana Demirspor Galatasaray

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