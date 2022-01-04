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Galatasaray'da sağ bek kararı! Yedlin ve Omar yolcu, Boey ise...

#Galatasaray#Deandre Yedlin#Sacha Boey
Galatasarayda sağ bek kararı Yedlin ve Omar yolcu, Boey ise...

Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda yer alan Omar Elabdellaoui, DeAndre Yedlin ve Sacha Boey, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremezken, 3 oyuncunun durumu gelecek günlerde netlik kazanacak.

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Sarı-kırmızılılar, bu belirsizlikten dolayı sağ bek arayışlarına devam ediyor.

OMAR ELABDELLAOUİ KİRALANABİLİR

Geçtiğimiz yılbaşında evinde havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, büyük umutlarla Olimpiakos'tan kadroya dahil edilmişti. Tedavisine ABD'de devam ettikten sonra Türkiye'ye dönen Norveçli sağ bek, atletik performans ekibiyle çalışmalara başlamıştı. 30 yaşındaki sağ bek oyuncusunun devre arasında sağlık testlerinden geçmesi halinde lisansı çıkartılacak. Elabdellaoui'nin sonrasında ise kondisyon ve maç eksiğini kapatmak için Süper Lig'den bir kulübe kiralanacağı da konuşulanlar arasında.  

DEANDRE YEDLİN GÖZDEN ÇIKARILDI

Omar Elabdellaoui'nin sakatlığı sonrasında sarı-kırmızılı ekip bu bölgeye DeAndre Yedlin'i transfer etmişti. 2021 Şubat ayında Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'tan bedelsiz olarak takıma katılan 28 yaşındaki sağ bek, beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı forma ile toplamda 43 maçta görev alan ABD'li futbolcu 1 gol, 1 asistlik performansıyla bekleneni veremedi. Düşük performansının yanı sıra sakatlık sorunu da yaşayan Yedlin, gözden çıkarılmış durumda. ABD'li sağ bekin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. 

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SACHA BOEY'İN DURUMU BELİRSİZ 

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ve DeAndre Yedlin'in beklentileri karşılayamaması sonrasında yaz transfer döneminde Sacha Boey transfer edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'den kadroya dahil edilen 20 yaşındaki genç sağ bek Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 7 maçta görev alabildi. Genç sağ bek, bu maçlarda takımına 1 gol katkısında bulundu. 8 Eylül'de 2021'de uyluk sakatlığı yaşayan Boey, 19 gün takımdan ayrı kalmıştı. 30 Eylül'de bir kez daha aynı sakatlığı yaşayan Boey, 92 gündür forma yüzü görmüyor.

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#Galatasaray#Deandre Yedlin#Sacha Boey

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