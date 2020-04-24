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Futbol
Haber GiriÅŸ: 24.04.2020 - 11:22,Son GÃ¼ncelleme:

Galatasaray'da Ryan Donk'un acÄ± günü! Corona virüs ailesinden can aldÄ±...

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Galatasaray'da Ryan Donk'un acÄ± günü! Corona virüs ailesinden can aldÄ±...
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Galatasaray'Ä±n HollandalÄ± futbolcusu Ryan Donk, corona virÃ¼s nedeniyle babaannesini kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ryan Donk'un babaannesi, corona virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

HollandalÄ± futbolcu, acÄ± haberi Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± ve ÅŸu sÃ¶zleri kullandÄ±;

''Harika bir bÃ¼yÃ¼k annemiz vardÄ±. Bu korkunÃ§ hastalÄ±k, onu bizden Ã§ok erken ayÄ±rdÄ± ama onun bizi her zaman gÃ¶receÄŸini biliyorum. Bedenen yanÄ±mÄ±zda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaÅŸayacaksÄ±n. Seninle hep gurur duyacaÄŸÄ±z.''

GalatasaraylÄ± futbolcular ve eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± da Donk'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ±nda bulundu.

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Galatasarayda Ryan Donkun acÄ± gÃ¼nÃ¼ Corona virÃ¼s ailesinden can aldÄ±...

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