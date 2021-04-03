Galatasaray'da Ryan Donk'tan mağlubiyet yorumu: 'Çok hata yaptık'

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Süper Lig'de Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk maç sonu açıklamalarda bulundu.

İşte Ryan Donk'un sözleri;

8'de 8 ile iyi bir hava yakalamıştık ama onu devam ettiremedik. Bize karşı rakipler daha fazla motive oluyor, daha farklı hazırlanıyor. 3-0 olmaması gereken bir skor

ÇOK HATA YAPTIK

Çok hata yaptık. Bundan sonra yapmamız gereken 9 maçta bu hataları yapmamak, sorumluluk almak ve önümüze bakmak.

HERKES SORUMLULUK ALMALI

Bir stoper olarak ben tabii ki kendi sorumluluğumu alıyorum. Defans hattı ve takım defansı olarak herkes sorumluluk almalı

GOLLER RAKİBE HEDİYE

Yediğimiz goller rakibe hediye. Bireysel hatalar yaptık. Organize ataklar sonucunda gelen goller değil yediklerimiz. Defansta daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor.

BENİM KORKUM YOK

Şampiyonluk yolunda daha zorlu süreçlerden geçtik. Benim korkum yok. Takımıma ve kendime güveniyorum. Kendimizi geliştirip bu 9 maçı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor.